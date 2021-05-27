شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أمريكية تطلق اسم الراحل "تشادويك بوسمان" على كلية الفنون الجميلة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة هوارد الأمريكية تكريم اسم النجم العالمي الراحل تشادويك بوسمان، الذي درس بها، من خلال تسمية كلية الفنون الجميلة التي أعيد تأسيسها حديثًا باسمه، وستعرف بالوقت الحالي باسم كلية تشادويك بوسمان للفنون الجميلة.

وتعد جامعة هوارد جامعة خاصة مختلطة، وهي إحدى الجامعات التاريخية في العاصمة واشنطن، وتصنّف حسب تصنيف كارنيجي لمؤسسات التعليم العالي كجامعة بحثية ذات نشاط بحثي كثيف وهي معتمدة من لجنة الولايات الوسطى للتعليم العالي.

بوسمان الذي توفي في أغسطس 2020 بعد معركة مع سرطان القولون، التحق بكلية في جامعة هوارد وتخرج عام 2000 بدرجة البكالوريوس في الفنون الجميلة في الإخراج، وفقا لموقع et.

وتحدثت زوجة بوسمان ، سيمون ليدوارد عما يعنيه هذا التكريم لعائلة النجم الراحل، قائلة :"أنا مسرورة للغاية لأن جامعة هوارد اختارت تكريم زوجي بهذه الطريقة"، متابعة :" إعادة إنشاء كلية الفنون الجميلة يجلب هذا الجزء من قصته إلى دائرة كاملة ويضمن استمرار إرثه لإلهام رواة القصص الشباب لسنوات قادمة ".

وتابعت :"قاتل تشادويك من أجل الحفاظ على كلية الفنون الجميلة أثناء حصوله على شهادة الثانوية العامة في هوارد وظل مكرسًا للقتال طوال حياته المهنية ، وسوف يسعده هذا التطور.. نحن على ثقة من أنه في ظل القيادة الديناميكية لأستاذته السابقة ومرشدته فيليسيا رشاد التي لا تقهر، ستلهم كلية تشادويك بوسمان للفنون الجميلة العلماء الفنيين لأجيال عديدة ".