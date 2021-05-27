شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح القومى يحتفل بـ الليلة 170لمسرحية "المتفائل" لسامح حسين وسهر الصايغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم المسرح القومى برئاسة الفنان إيهاب فهمى بعرض الليلة 170 لمسرحية "المتفائل"، من بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، وقال مديرالمسرح القومى إيهاب فهمى لـ"الخليج 365"، إن هذا الرقم يعد قياسيا، ولم يحدث منذ سنوات طويلة.

وأكد الفنان إيهاب فهمى أن مسرحية "المتفائل"، تشهد إقبالاً جماهيريًا، موضحا أن استمرار عرضه يعود للنجاح الذى يحققه العرض منذ افتتاحه شهر يونيو عام 2019، حيث يقدم العرض يوميًا ماعدا الأربعاء في تمام السادسة مساء علي خشبة القومي بالعتبة، وذلك مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي التى اقرتها وزارة الصحة المصرية داخل المسرح حفاظًا على سلامة الجميع.

يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

والعرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.