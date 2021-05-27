شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر عن حالة دلال عبد العزيز:"أطلب من الجميع الدعاء لها وقراءة سورة يس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة نهال عنبر مسئولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز خلال الوعكة الصحية التي تمر بها بالوقت الحالي، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"اطلب من كل الناس انهاردة الدعاء وقراءة سورة يس بنيه الشفاء للفنانه دلال عبد العزيز..ويرجعها لبيتها وبناتها وكل الناس إلى بتحبها بالف صحه وعافية وسلامة".

وتابعت :"والدعاء لكل المصريين والعالم العربى بالشفاء والعافية من الأوبئة والأمراض اللهم امين يارب العالمين".



نهال عنبر

وكانت نهال عنبر حرصت علي طمأنة الجمهور علي حالة الفنان دلال عبد العزيز، مؤكدة إنها مستقرة وهناك تحسن بسيط، وذلك خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة CBC.

وقال الإعلامى رامى رضوان فى أول ظهور له ببرنامجه مساء dmc "الفنانة دلال عبد العزيز حاسة إن جوزها الفنان سميرغانم مش موجود لأن القلب بيحس.. رغم إن كلنا بنلبس الملابس الملونة حتى لا تشعر دلال عبد العزيز بأى شيء، والفنانة أجرت مسحة مرتين والنتيجة سلبية لكورونا، لكن لم يحدث تعافى بشكل كامل".

وأشار رضوان إلى أن الفنانة فى مرحلة أعراض ما بعد كورونا، موضحًا أنها أعراض شديدة وملهاش علاج معين، وبندعى الله تعالى بتمام شفائها، والحالة صعبة وأرجوكم تستمروا فى الدعاء ليها".