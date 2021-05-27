عرض آخر مسرحيات سمير غانم "الزهر لما يلعب" لأول مرة برعاية هيئة الترفيه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 04:34 مساءً - اشترت منصة "شاهد vip" بتوجيه من هيئة الترفيه في السعودية حقوق عرض آخر مسرحيات النجم الراحل سمير غانم "الزهر لما يلعب"، ومن المقرر أن تعرض غدا الجمعة لأول مرة وحصريا عبر المنصة الرقمية، في إطار وداع أسطورة الكوميديا الذي رحل عن عالمنا منذ أيام متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

بوستر آخر مسرحيات سمير غانم

مسرحية "الزهر لما يلعب" هى آخر مسرحيات سمير غانم، وعرضت عام 2020 وكانت تمثل أول عودة له إلى المسرح، بعد غياب 3 أعوام منذ تقديمه مسرحية "سيبونى أغنى" عام 2017.

شارك فى بطولة مسرحية "الزهر لما يلعب" الفنانة شيرين، وإيمان السيد، وإيمى طلعت زكريا، وطارق الإبيارى، ورضا حامد، وتعد المسرحية التجربة الإخراجية الأولى للفنان طارق الإبيارى، ومن تأليف الكاتب المسرحى الكبير أحمد الإبيارى فى تعاونه المسرحى السابع مع الفنان سمير غانم.

وتدور أحداثها حول "فرحات" تاجر الطيور الذي يتزوج كثيرا، ويسعى للزواج من فتاة تصغره سنا فيقع في مفارقات كوميدية، والمسرحية من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري.

يشار إلى أن سمير غانم كان يختتم المسرحية بأغنيته الشهيرة "انستونا.. أمال إيه" التي اشتهر بها وكان يغنيها في الفوازير الشهيرة التي قدمها في الثمانينيات من القرن الماضي.

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