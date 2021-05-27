الملكة البلجيكية "ماتيلد" تشرف على الترتيبات النهائية لمسابقة البيانو لعام 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 04:34 مساءً - شاركت الملكة "ماتيلد" بصفتها راعية مسابقة البيانو لعام 2021 في اجتماع عبر الإنترنت مع المتأهلين الستة للتصفيات النهائية لمسابقة البيانو Queen Elisabeth Piano Competition 2021.

تحضير المسابقة

الملكة ماتيلد في اجتماع عبر الإنترنت مع المتأهلين الستة للتصفيات النهائية- الصورة من موقع New my royals

وبحسب موقع "New my royals" كان الاجتماع عبر الإنترنت حول التحضير والمشاركة فى المسابقة. سيبقى المتأهلون للتصفيات النهائية في Queen Elisabeth Music Chapel (مؤسسة أكاديمية بلجيكية للتدريب الفني للموسيقيين الشباب) للتحضير لأسبوع النهائيات الذي سيعقد في الفترة من 24 إلى 29 مايو في بوزار بروكسل.

كل يوم سيقدم واحد منهم كونشيرتو من اختيارهم بالإضافة إلى العمل الإجباري وغير المنشور لبرونو مانتوفاني "D’un jardin férique" الذي كُتب لمسابقة هذا العام ، مع الأوركسترا الوطنية البلجيكية، بقيادة "هيو وولف". سيتم بث عروض المتأهلين للتصفيات النهائية على الهواء مباشرة على الإنترنت، في الإذاعة والتلفزيون.

مسابقة الملكة إليزابيث

الملكة ماتيلد- الصورة من موقع New my royals

هي مسابقة دولية للموسيقيين المبتدئين تقام في بروكسل تم إنشاؤها في عام 1937. سُميت المسابقة باسم الملكة "إليزابيث" ملكة بلجيكا عام 1909. إنها مسابقة لعازفي الكمان الكلاسيكيين وعازفي البيانو والمغنين وعازفي التشيلو بالإضافة إلى إقامة مسابقات دولية للملحنين.

أثبتت المسابقة نفسها كنقطة انطلاق لعازفي الكمان والبيانو والمغنين وعازفي التشيلو على عتبة مهنة دولية. منذ تأسيسها تعتبر واحدة من أكثر المسابقات تحدياً والمرموقة لعازفي الآلات. تهدف المسابقة إلى أن تكون وسيطاً بين هؤلاء الموهوبين الشباب والأماكن الموسيقية الكبرى في العالم واكتشاف فنانين كاملين.

تدين المسابقة بسمعتها إلى هيئة محلفين مرموقة، قواعد صارمة، تغطية إعلامية لا مثيل لها، فضلاً عن كرم الضيافة الودود والحماسي الذي يقدمه بلد بأكمله وعائلته المالكة.

بالنسبة للمتأهلين للتصفيات النهائية ، فإن أحد أبرز مزايا المسابقة هو إقامتهم في Queen Elisabeth Music Chapel ، والتي تتيح لهم فرصة قضاء أسبوع كامل في الدراسة ، دون أي مساعدة خارجية ، لعمل جديد يتم تأديته مع أوركسترا.