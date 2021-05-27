بدأت دوقة كامبريدج زيارتها إلى اسكتلندا بالتركيز على دعم المجتمع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 04:34 مساءً - انضمت "كيت ميدلتون" دوقة كامبريدج إلى زوجها الأمير "ويليام" في اسكتلندا في زيارة إلى Turning Point Scotland في شمال لاناركشاير، حيث تحدثا إلى أولئك الذين تدعمهم منظمة خدمات الرعاية الاجتماعية.

وبحسب موقع "Royal central" كانت زيارة الزوجين الملكيين إلى Turning Point Scotland أول مشاركة مشتركة بينهما في زيارتهما إلى اسكتلندا وسيقومان بزيارة المنظمات في إدنبرة وفايف وأوركني على مدار الأسبوع.



هدف المنظمة

ويليام وكيت خلال زيارتهما إلى Turning Point Scotland- الصورة من حساب دوق ودوقة كامبريدج على إنستغرام



سمع "ويليام" و"كيت" خلال زيارتهما المزيد عن البرامج التي تقدمها Turning Point Scotland من خلال برنامج Turnaround الخاص بها، والذي يقدم الدعم لمعالجة المشكلات المعقدة والمترابطة المتعلقة بالسلوكيات المسيئة والإشكالية في تعاطي الكحول والمخدرات، والتي غالبًا ما تؤدي إلى أنماط من إعادة الإساءة. هذا بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه المنظمة لأولئك الذين يواجهون التشرد ومشاكل الصحة العقلية.



تأسيس المنظمة

ويليام وكيت خلال زيارتهما إلى Turning Point Scotland- الصورة من حساب Cambridge royal على إنستغرام-



تأسست Turning Point Scotland في 1999 وهي تدعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، سواء كانوا يتعاملون مع التشرد أو الإدمان أو قضايا الصحة العقلية لوقف هذه الدورات ومعالجة القضايا الأساسية من أجل ضمان أن أولئك الذين يدعمونهم قادرون على العيش حياة صحية وعقلية سعيدة.



فريق Glasgow Overdose Response

كيت تنضم لزوجها الأمير ويليام في أسكتلاندا- الصورة من حساب Cambridge royal على إنستغرام



انضم "ويليام" و"كيت" في مكالمة فيديو مع الموظفين ومستخدمي الخدمة في فريق Glasgow Overdose Response التابع للمنظمة للتحدث عن الإدمان، والذي جعلته "كيت" حجر الزاوية فى عملها الملكي.

يوفر فريق الاستجابة الدعم في الوقت الفعلي لمستخدمي المواد المخدرة فى الأزمات لمنع وقوع الحوادث المميتة.

أخبرهم "ويليام" : "إن المساعدة تأتي عادةً بعد تمريرك إلى المساعدة التالية". ولكن المهم هو كيف يمكنك التقاط تلك الشبكة الكبيرة دفعة واحدة والتي تهم حقًا، وهو ما تفعله يا رفاق هنا."

بعد ذلك ، نشر فريق Glasgow Overdose Response على حسابه على Twitter : "طُلب من فريقنا تقديم إيجاز عن عملهم وتأثيره للأمير "وليام" و"كيت" اللذان أبدًا اهتمامًا حقيقيًا بالتحديات التي تواجههما والتقدم المحرز."

كما كتبت Turning Point Scotland : "لقد شرفنا اليوم بزيارة الزوجين الملكيين الأمير "وليام" و"دوقة كامبريدج."



أنشطة أخرى من الدوق والدوقة

الدوق والدوقة يعدان الطعام فى مطبخ قصر هوليرود هاوس- الصورة من حساب دوق ودوقة كامبريدج على إنستغرام



في وقت لاحق من بعد الظهر، قام الزوجان بزيارة الوحدة الاسكتلندية الرائدة للحد من العنف (SVRU) ، وتعرفا على الدعم الذي تقدمه لمنظمات المجتمع في جميع أنحاء البلاد.

وفي المساء ، انضما إلى مجموعة السيخ سانجوج Sikh Sanjog في مطبخ قصر هوليرود هاوس ، حيث يقيمان ، لإعداد وجبات الطعام التي سيتم توزيعها على العائلات الضعيفة في جميع أنحاء مجتمع إدنبرة.



إطلالة "كيت" مستوحاة من حماتها الأميرة "ديانا"

بدت كيت ميدلتون مستوحاة من الأميرة ديانا- الصورة من حساب كيت ميدلتون على إنستغرام



بدت "كيت ميدلتون" مستوحاة من الأميرة "ديانا" فى زي أزرق بالكامل يعكس عن كثب أحد إطلالات حماتها عام 1992 حيث ارتدت "كيت" سترة زارا بقيمة 59.99 جنيهًا إسترلينيًا وتنورة ميدي مطوية بقيمة 95.00 جنيهًا إسترلينيًا من Hope Fashion بلون العلم الاسكتلندي الذي يشبه بشكل مذهل المظهر الذي ارتدته أميرة ويلز منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في أحد الواجبات الملكية في نوتنجهام.

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