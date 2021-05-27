ملك إسبانيا "فيليب" يحضر حفل تنصيب رئيس الإكوادور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 04:34 مساءً - حضر ملك إسبانيا "فيليب" حفل تنصيب "جييرمو لاسو ميندوزا" رئيساً لجمهورية الإكوادور في ثاني رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة Covid-19 في مارس 2020 حيث كانت الزيارة الأولى إلى دولة أندورا (الواقعة بين فرنسا وإسبانيا) في مارس 2021.

وبحسب موقع "Royal central" سافر الملك "فيليب" ملك إسبانيا إلى العاصمة الإكوادورية، كيتو لبدء مشاركته في العملية الدستورية لتنصيب الرئيس الجديد. وانضمت إليه في هذه الرحلة وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية "أرانشا جونزاليس".

فى ليلة وصوله، شارك الملك "فيليب" في مأدبة عشاء رسمية في قصر كارونديليت في كيتو، قبل لقاء ممثلين عن الجالية الإسبانية في كيتو.



حضور حفلات التنصيب للدول المتحدثة بالإسبانية

الملك فيليب فى حفل التنصيب- الصورة من موقع Royal central



إنه تقليد راسخ أن يحضر الملوك الإسبان حفل تنصيب رؤساء دول الدول الأيبيرية الأمريكية(الدول التي تتحدث الإسبانية). وقد سافر الملك "فيليب" أيضًا إلى الأرجنتين وبوليفيا - من بين بلدان أخرى - للسبب نفسه.

ابنة الملك فيليب الكبرى الأميرة "ليونور" أميرة أستورياس

وتأتي هذه الرحلة في نفس الأسبوع الذي سيتم فيه تأكيد ابنة الملك فيليب الكبرى الأميرة "ليونور" كأميرة أستورياس(وهي منطقة شمال غرب اسبانيا) ، حيث يجب أن يعود الملك للاحتفال ولا توجد حاليًا مؤشرات على أنه يجب وضعه في الحجر الصحي عند عودته إلى إسبانيا.



شخصيات أخرى في حفل التنصيب

جييرمو لاسو ميندوزا رئيس جمهورية الإكوادور- الصورة من حساب جييرمو لاسو على إنستغرام



ومن بين الشخصيات الأجنبية البارزة التي حضرت حفل التنصيب الرئيس البرازيلي"جايير بولسونارو"، الرئيس "جوفينيل مويس" من هايتي والرئيس "لويس أبينادر" من جمهورية الدومينيكان.