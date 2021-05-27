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شاهد.. جورج وسوف يتأثر بصوت الوليد الحلاني وتدمع عينيه

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 04:34 مساءً - نشر الفنان الوليد الحلاني نجل الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على " انستقرام " مقطع فيديو وهو يغني أغنيته الجديدة "حبيبي" أمام الفنان جورج وسوف في منزل الأخير حيث بدا جورج في الفيديو متاثراً بصوت الوليد وأثنى عليه وقام بتقبيله. وقال الوسوف: "نزلتلي دمعتي".

وبدوره علّق الوليد على الفيديو: "سلطان بفنّك و سلطان بقلبك و محبتك، يطول بعمرك جورج وسوف".
وكان الوليد الحلاني قد أطلق برفقة والدة عاصي أغنية "حبيبي" التي حققت نسب مشاهدة عالية كما أحيى حفلاً في بنما ضمن مهرجان الموسيقى العربية والذي أحيا فيه الوسوف حفلاً هناك أيضاً حيث قدم باقة من أغانيه الجديدة والقديمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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