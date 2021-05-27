أريانا غراندي تكشف عن صور زفافها من دالتون جوميز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 04:34 مساءً - كشفت مغنية البوب الأمريكية "أريانا غراندي" صور حفل زفافها المفاجئ على "دالتون جوميز" بمشاركتها الخبر على وسائل التواصل الإجتماعي.

وبحسب موقع "ديلي ميل" كانت "أريانا" البالغة من العمر 27 عامًا قد تزوجت من وكيل العقارات "دالتون جوميز" البالغ من العمر 25 عامًا في حفل حميم وصغير ضم أقل من عشرين شخصًا في منزلها الذي تبلغ قيمته 6.75 مليون دولار في مونتيسيتو في كاليفورنيا، في وقت سابق من هذا الشهر. ويأتي ذلك بعد إعلان "أريانا" خطوبتها لـ"دالتون" في ديسمبر بعد ما يقرب من عام واحد من المواعدة.



الزواج الرسمي

المساحة المزينة بشكل رائع-الصور من حساب أريانا غرانديعلى إنستغرام



وقد أعلنت "أريانا" زواجها بشكل رسمي وذلك بمشاركتها الصور - التي تم نشرها - على حسابها على إنستغرام يوم أمس الأربعاء حيث شوهدت "أريانا" ترتدي ثوبًا خلابًا من تصميم "فيرا وانج" وطرحة قصيرة.



صور الإنستغرام

أريانا غراندي في فستان الزفاف-الصور من حساب أريانا غرانديعلى إنستغرام-



وقد احتلت الصور مركز الصدارة في منشورات Ariana's Instagram ، مع لقطة واحدة لطيفة تظهر الزوجين في خضم عناق رومانسي. في إحدى الصور يحمل "دالتون" "أريانا" بين ذراعيه بينما كان يضع قبلة على رقبتها.

كما التقطت الصور أيضًا المساحة المزينة بشكل رائع، والتي كانت مزينة بالأزهار المعلقة والشموع المضاءة. وبدا العروسان وكأنهما في عالمهما الخاص حيث تقاسما قبلة داخل الفضاء المضاء بالشموع.



"أريانا" في يوم زفافها

أريانا غراندي في فستان الزفاف-الصور من حساب أريانا غرانديعلى إنستغرام



أظهرت الصور "أريانا" وهي تستعد ليومها الكبير بمساعدة فريقها الساحر، والذي ضم فنانة المكياج "آش كي هولم" ومصفف الشعر "جوش ليو" حيث تميز المظهر النهائي لجمال "أريانا" لهذا اليوم ببشرة طبيعية متوهجة، كحل مجنح، تدلي شعرها الطويل في موجات فضفاضة حول كتفيها.

وقد ظهرت "أريانا" بوشم على يديها وبعض النصوص على كتفها بالإضافة إلى فراشتين كبيرتين وقطعة بوكيمون.



فستان "أريانا"

أريانا غراندي في فستان الزفاف-الصور من حساب أريانا غرانديعلى إنستغرام-

بدت "أريانا" مذهلة وهي تعرض شكلها النحيف في ثوب زفاف أبيض من الحرير الملائم للشكل،. وكانت ترتدي طرحة زفاف بيضاء تقليدية تعلوها فيونكة أنيقة وعصرية.



مجوهرات العروس

أريانا غراندي والوشم على كتفها-الصور من حساب أريانا غراندي على إنستغرام

كانت إحدى القطع المؤثرة من المجوهرات التي إرتدتها العروس الجميلة في يوم زفافها عبارة عن حلق مقلوب يتدلى من فص واحد. تم إنشاء قطعة الألماس واللؤلؤ من قبل الصائغ "لورين شوارتز" لتتناسب مع خاتم الخطوبة ، بينما إرتدت القطعة الأخرى بالطريقة الصحيحة فى الأذن المقابلة. والمعنى الكامن وراء هذا مهم بالنسبة لـ"أريانا"، لأنه يمثل تقدير اللحظات الدنيا أو المقلوبة في حياتها وكيف ساهموا في مكان ومن هي الآن.

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