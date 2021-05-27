انطلاق مهرجان الكويت للسينما الجديدة الليلة.. «أونلاين»

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 04:34 مساءً - تنطلق الليلة أعمال الدورة الأولى لمهرجان الكويت للسينما الجديدة، الذي ينظمه قطاع السينما في نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت، وذلك عن طريق المنصات الإلكترونية «أونلاين»، وبرعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وفي تصريح صحافي أشاد نقيب الفنانين والإعلاميين د.. نبيل الفيلكاوي بالمشاركات العالية المستوى من قبل السينمائيين في الكويت والعالم العربي، الذين بادروا بإرسال أحدث إنتاجاتهم السينمائية، والتي تتواءم مع عنوان المهرجان الخاص بالسينما الجديدة، عبر جيل من السينمائيين الشباب الذين يمثلون رهاناً سينمائياً رفيع المستوى، نفتخر بأن تنطلق أعمالهم من خلال هذه المنصة السينمائية الجديدة التي تنظمها نقابة الفنانين والإعلاميين «قطاع السينما».





نقيب الفنانين والإعلاميين في الكويت الدكتور نبيل الفيلكاوي





كما أثنى الفيلكاوي على رعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، الذي كلف الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل، بالإنابة عنه في اللقاء كلمته الخاصة بافتتاح المهرجان.



ونوه نقيب الفنانين والإعلاميين بالمبادرات المتميزة التي تقدم بها القطاع الخاص في تقديم الدعم المادي والخاص بجوائز المهرجان، متمثلاً بشركة «لوكيشن» للإنتاج الفني، لصاحبها الدكتور الفنان عماد العكاري، وشركة «ك إي إم» للإنتاج الفني، لصاحبها الفنان خالد أمين، عضو مجلس إدارة نقابة الفنانين والإعلاميين، بالإضافة لدعم النقابة أيضاً، مشيداً بالجهود الإيجابية التي قام بها فريق المهرجان بقيادة رئيس المهرجان رئيس قطاع السينما في النقابة المخرج عبدالعزيز الصايغ.



شعار الدورة الأولى من مهرجان الكويت للسينما الجديدة





هذا ويتنافس 50 فيلماً على جوائز المهرجان في المسابقات الثلاث، وسيتم نقل وقائع حفل الافتتاح عبر برنامج «زووم» وسيتضمن البرنامج كلمة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة للشباب الذي سينوب عنه أمين عام المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، بالإضافة لكلمتي رئيس لجنة التحكيم ورئيس المهرجان، كما سيتم نقل كافة فعاليات المهرجان على مدى الأيام الثلاثة المقبلة «أونلاين».