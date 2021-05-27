قطب الموضة الفرنسى "برنارد أرنو" يتفوق على "جيف بيزوس" ليصبح أغنى رجل في العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 04:34 مساءً - أطاح قطب الموضة الفرنسي "برنارد أرنو" برجل الأعمال الأمريكي "جيف بيزوس" - المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون - ليصبح أغنى رجل في العالم حيث قفزت صافي ثروته إلى 186.3 مليار دولار. بينما إنسحب "إيلون ماسك" من موقعه كثاني أغنى رجل في العالم بعد تراجع ثروته بمقدار 3.16 مليار دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 160.6 مليار دولار.

كيف أصبح "أرنو" أغنى رجل فى العالم خلال ساعات؟

جيف بيزوس- الصورة من حساب معجبي جيف بيزوس على إنستغرام

وبحسب موقع "ديلي ميل" شهد الرئيس التنفيذي لشركة Moët Hennessy Louis Vuitton LVMH)) زيادة في مخزون شركة السلع الفاخرة الخاصة به بنسبة 0.4 في المائة خلال الساعات الأولى من التداول يوم الاثنين. أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع حصة "أرنو" الشخصية بأكثر من 600 مليون دولار ووضع القيمة السوقية لشركة LVMH))عند 320 مليار دولار ، حيث تتكون الثروات المذهلة التي تتصدر قائمة المليارديرات بشكل أساسي من الأسهم ، مما يعني أن قيمتها تتقلب يوميًا مع التغيرات في السوق.

ثروة "برنارد أرنو"

برنارد أرنو- الصورة من صفحة برنارد أرنو على فيسبوك

شهد "أرنو" البالغ من العمر 72 عامًا زيادة ثروته بأكثر من 110 مليار دولار في الـ 14 شهرًا الماضية بفضل شركته الفرنسية للسلع الفاخرة LVMH – والتي تشمل المشروبات، الأزياء والسلع الجلدية ، العطور ومستحضرات التجميل، الساعات والمجوهرات، البيع بالتجزئة الانتقائي وأنشطة أخرى وتمتلك أمثال Louis Vuitton و Fendi و Christian Dior و Givenchy في محفظتها التى تضم أكثر من 70 علامة تجارية فاخرة.

في مارس من العام الماضي قفزت ثروته من 76 مليار دولار فقط إلى 186.3 مليار دولار حيث استفاد تعاونه في مجال السلع الفاخرة على الرغم من جائحة Covid-19.

وفي يناير الماضي، أبرمت LVMH صفقة تجارية ضخمة للأزياء الفاخرة بعد الاستحواذ على Tiffany & Co، بينما قام "أرنو" بترقية ابنه إلى قيادة شركة المجوهرات الأمريكية.

أملاك أخرى لـ"أرنو"

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يعيش "أرنو" في قلعة مذهلة عمرها 150 عامًا في شمال غرب سان إيميليون في بوردو بفرنسا، والتي تنتمي إلى عائلة الملياردير منذ عام 1998 ، بينما يمتلك أيضًا منزلًا مذهلاً ف منطقة Les Parcs de Saint-Tropez المرموقة.

من بين محفظته، يضم "أرنو" أيضًا حوالى خمسة منازل في بيفرلي هيلز ، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالى 125 مليون دولار ، اثنان منها في حي Trousdale Estates ، وفقًا لموقع Capitalism.com.

وفي الوقت نفسه، أفاد المنشور أن "أرنو" اشترى أيضًا جزيرة خاصة فى جزر الباهاما مقابل 35 مليون دولار ، والتي تسمى جزيرة إنديجو وتبلغ مساحتها 133 فدانًا.

تمتلك LVMH أيضًا فندق تزلج ساحر Cheval Blanc Courchevel ، يقع بالقرب من Trois Vallées ، والذي يحتوي على 36 غرفة وجناحًا مذهلاً وثلاثة مطاعم وبار واحد ومركز للياقة البدنية.

كما يمتلك قطب الموضة أيضًا طائرة خاصة من طراز Dassault Falcon 7X ، والتي يبلغ سعر القائمة حوالى 57 مليون دولار ، بثروة ضخمة من الملياردير. كان يمتلك سابقًا طائرة بومباردييه جلوبال إكسبريس عالية السرعة.

نشأة "أرنو"

وُلد "برنارد أرنو" عام 1949 ، وكان لديه بضع سنوات لبناء ثروته الصافية. بدأت تجربته الأولى مع السلع الفاخرة في عام 1984 عندما تولى إدارة مجموعة المنسوجات التي يملكها "كريستيان ديور". باع أعمال الشركة الأخرى واشترى حصة مسيطرة في LVMH ، لذلك أصبح الرئيس التنفيذي. سرعان ما استحوذوا على Fendi و TAG Heuer و Bulgari.

قبل دخوله سوق المنتجات الفاخرة، عمل مهندسًا في أعمال البناء الخاصة بعائلته بعد تخرجه من مدرسة البوليتكنيك في باريس. جنى "أرنو" جزءًا كبيرًا من المال من تحويله إلى إمبراطورية عقارية.