من أكثر وفاء للآخر الرجل أم المرأة؟.. نوال الزغبي تحسم الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تتّخذ النجمة اللبنانية نوال الزغبي من صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، منبرًا تعبّر من خلاله عن أفكارها وتبدي رأيها في مختلف المواضيع والأحداث.

وأحدث تغريدة لها، قالت نوال الزغبي أن أفضل هدية يمكن للرجل أن يقدمها للمرأة هي الوقت والاحترام والإهتمام.

وكانت نوال قد أطلقت منذ أيام استفتاءًا عبر صفحتها لمعرفة من أكثر وفاء للآخر الرجل أم المرأة في رأي المتابعين، فجاءت النتيجة لصالح المرأة بنسبة 54.4%. وعلّقت قائلةً: “منعتذر من الرجل ووفاؤه المرأة هيي اللي كسبت”.

نفيد بالذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية، الأغنية الأولى بعنوان “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه، أما الأغنية الثانية بعنوان “بكلم حالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.