شكرا لقرائتكم أسبوع على رحيل سمير غانم.. وهذه حالة دلال عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ما زالت تداعيات وفاة الفنان المصري سمير غانم مستمرة حتى اليوم على الرغم من مضي أسبوع عليها.

فقد كشف رامي رضوان صهر الراحل، عن حالة ابنتي الفقيد دنيا وإيمي، موضحاً أنهما متواجدتان إلى جانب والدتهما المريضة الفنانة دلال عبد العزيز، وأكد أن الأخيرة مازالت لا تعلم برحيل زوجها.

لا تعلم بوفاة زوجها

وأضاف أن حالة عبدالعزيز الصحية تفرض على العائلة التي معها بشكل طبيعي، وارتداء ثياب ملونة، مؤكداً تواجده ومعه الفنان حسن الرداد زوج إيمي، إلى جانبها طوال اليوم.

إلى ذلك، لفت رضوان إلى أن العائلة تلقت كماً كبيراً من الرسائل للاطمئنان على صحة الفنانة دلال، شاكراً الجميع على المحبة.

حالة صحية حرجة

يذكر أن رضوان كان أشار منذ أيام إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز تمر بحالة صحية حرجة على الرغم من تأكيد شفائها من فيروس كوروا المستجد.

وأضاف رضوان حينها، أن آخر مسحتين أجريتا لها كانت نتيجتهما سلبية، إلا أنها في مرحلة تعرف باسم "أعراض ما بعد كورونا"، وهي مرحلة صعبة وشديدة وتكاد تكون أصعب من مرحلة الوباء نفسه، موضحاً أنها حالة صحية ليس لها علاج محدد وإنما يحصل المريض على مجموعة من الأدوية أملا في استرداد العافية.