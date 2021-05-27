شكرا لقرائتكم براد بيت ينتصر على أنجلينا جولي.. بهذه المعركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منح قاضٍ في كاليفورنيا الممثل الأميركي، براد بيت، حضانة مشتركة لأبنائه ضمن إجراءات الطلاق مع زوجته السابقة الممثلة أنجلينا جولي، التي تطالب بالحضانة الحصرية، وفق وسائل إعلام أميركية عدة.

وأوضح موقع "تي إم زي" الإخباري أن القرار الذي أصدره القاضي المتقاعد جون أودركيرك في إطار خاص لا في محكمة، أكد اعتماد مبدأ الحضانة المتساوية.

يشار إلى أن القرار جاء بعد نحو خمس سنوات من تقديم أنجلينا جولي (46 عاماً) طلب الطلاق في سبتمبر 2016. واتخذت الممثلة إجراءات قانونية تهدف إلى كف يد القاضي الذي ينظر في القضية، ولا يزال هذا الإجراء جارياً.

كما يتعلق قرار الحضانة المشتركة بخمسة من أبناء جولي وبيت الستة، إذ إن مادوكس جولي-بيت (19 عاماً) أصبح راشداً. ويمكن الطعن في القرار أمام القضاء المدني، بحسب "فرانس برس".

أنجلينا جولي وبراد بيت (أرشيفية)

منذ أبريل 2019

يذكر أن براد بيت (57 عاماً) وأنجلينا جولي لم يعودا متزوجين رسمياً منذ أبريل 2019، لكنهما لم يحلا بعد مشكلة اقتسام ممتلكاتهما. وتوصل النجمان الهوليووديان عام 2018 إلى اتفاق مؤقت على الحضانة المشتركة لأبنائهما، بشروط بقيت سرية، غير أنهما لم يتمكنا من الاتفاق على صيغة دائمة.

إلى ذلك فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً في حادثة أورد "تي إم زي" خبراً عنها مفاده أن براد بيت تهجم على أبنائه لفظياً وجسدياً خلال رحلة بالطائرة في سبتمبر 2016، لكن الشرطة الفيدرالية الأميركية قررت بنتيجة التحقيق عدم الشروع في أي ملاحقة قضائية.

وكان براد بيت وأنجلينا جولي يعتبران خلال فترة زواجهما رسمياً بين عامي 2005 و2016 الزوجين الأكثر سحراً في هوليوود، ورزقا بـ3 أطفال بيولوجيين، فيما تبنى براد بيت رسمياً 3 آخرين هم مادوكس وباكس وزهرة.