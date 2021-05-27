شكرا لقرائتكم خبر عن وضع جدول زمنى لتأهيل الفنان شريف دسوقى لاستخدام الطرف الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت إحدى شركات الأطراف الصناعية بتقديم طرف صناعي للفنان شريف دسوقى، حيث تم الاستقرار على شكل الطرف الصناعي ومقاساته ووضع جدول زمنى لاستخدامه .

ووضع الأطباء جدولا لإجراء الفنان شريف دسوقى بروفات على المشى بالطرف الصناعى وتأهيله لاستخدامه، وذلك بعد تماما التئام جرح العملية الجراحية، وتم تقديم الطرف الصناعي بضمان من الشركة مدى الحياة، مما كان له مردود إيجابى للغاية لرفع معنويات الفنان شريف دسوقى.

جدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، حرصت في وقت سابق على أن تتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على وقوفه بجانب أزمة الفنان شريف دسوقى، وقالت فى بيان صادر عنها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فنانى مصر بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصرى وسرعة توجيهات سيادته لعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقى فى أزمته الصحية، بصرف معاش استثنائى له تقديرا لدوره الفنى، وهو الأمر الذى يعكس اهتمام ورعاية سيادته للشعب المصرى".