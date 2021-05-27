شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي مع روبي في أحدث ظهور .. هل تشاركه فى عمل فنى جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة روبي في صورة جديدة تجمعها مع النجم أحمد حلمي، كشف عنها إسلام صيام مدير أعمالها وزوج شقيقتها الفنانة كوكى، وعلق عليها عبر حسابه بموقع انستجرام قائلا :"الأفضل لم يأتي بعد"، لتثير التساؤلات عن عمل فنى جديد يجمعهما، خاصة فى ظل تحضير حلمى لفيلمه الجديد.



تدوينة اسلام صيام



روبي وحلمي

ويحضرالنجم أحمد حلمى لفيلم جديد يكتبه المؤلف هيثم دبور، ويتولى إخراج العمل محمد شاكر، ويتكتم صناعه تفاصيله، ويقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المقررأن يطرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل، حسبما أكد حلمى عبر صفحته على تويتر، والعمل من إنتاج سينرجى حيث تم التعاقد بينهما الفترة الماضية.

يذكر أن أخر أفلام أحمد حلمي هو "خيال مآتة" الذي تم عرضه في 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، وشاركه البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، سامي مغاوري ومحمود الليثي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.

وشارك أحمد حلمى شارك كضيف شرف في الموسم الرمضانى الماضي، من خلال ظهوره في مسلسل الأختيار2 خلال أحداث الحلقة التاسعة والعشرين، حيث جسد مشهدا لم تتجاوزمدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب المصرى.