شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال فنية فى انتظار شفاء الفنان شريف دسوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من الفنان شريف دسوقى، تلقيه العديد من العروض الفنية خلال تواجده فى المستشفى بعد إجراء عملية بتر ساقه، إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر المرافق للفنان شريف دسوقى داخل المستشفى، إن عددا من الفنانين والمخرجين والعاملين في الصناعة أكدوا دعمهم له، وأنهم في انتظارتماثله للشفاء ويتمكن من الوقوف أمام الكاميرا .

كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشركة المُتحدة إلى ضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه، خصوصًا أن الفنان ليس عضوًا بنقابة المهن التمثيلية.

يشار إلى أن الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية تتكفل بمصاريف علاج الفنان شريف دسوقى بعدما خضع لعملية جراحية أول من أمس الإثنين، نتج عنها بتر ساقه.

جدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، حرصت في وقت سابق على أن تتوجه بالشكر للرئيس السيسى على وقوفه بجانب أزمة الفنان شريف دسوقى، وقالت فى بيان صادر عنها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فنانى مصر بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصرى وسرعة توجيهات سيادته لعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقى فى أزمته الصحية، بصرف معاش استثنائى له تقديرا لدوره الفنى، وهو الأمر الذى يعكس اهتمام ورعاية سيادته للشعب المصرى".