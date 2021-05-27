شكرا لقرائتكم خبر عن كل يوم شكل جديد.. قصة ياسمين عبد العزيز مع الفلاتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة ياسمين عبد العزيز، عند نشر أى صور جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، تكون بشكل مختلف حيث أنها دائما عند مشاركه جمهورها بصورة جديدة تستخدم فلتر من فلاتر إنستجرام التى تضفى تغير في الشكل.

وقد مازحت ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها حيث استخدمت فلتر تحويل شكلها إلى رجل، وعلقت على الصورة قائلة: "ياسمين عبد العزيز"، ليعلق زوجها النجم أحمد العوضي قائلاً: "لا ده أنت على الله حكايتك بجد".

وبعد فلتر تحويل شكلها إلى رجل، استخدمت فلتر جديد من ناحية تغيير لون العين والشكل، ونشرت فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" حلو الفلتر ده"، ليدخل محبيها يتغزلون في جمالها، وأنها جميلة بدون أى فلتر.



ياسمين عبد العزيز بفلتر رجل



ياسمين عبد العزيز بفلتر

وقدم الزوجان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، في موسم دراما رمضان المنقضى مسلسل "اللى ملوش كبير"، وحازعلى إعجاب قطاع عريض من المشاهدين لقصة حب غزل والخديوى.

يذكرأن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدورأحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.