فن ومشاهير

نهال عنبر تطلب من جمهورها الدعاء لدلال عبدالعزيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طالبت الفنانة نهال عنبر، جمهورها، الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز التي تمر بأزمة صحية.

ونشرت "نهال" صورة لـ"دلال" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "أطلب من كل الناس النهاردة الدعاء وقراءة سورة ياسين بنية الشفاء للفنانة دلال عبدالعزيز".

وتابعت: "ربنا يرجعها لبيتها وبناتها وكل الناس اللي بتحبها بألف صحة وعافية وسلامة، والدعاء لكل المصريين والعالم العربي بالشفاء والعافية من الأوبئة والأمراض اللهم آمين يارب العالمين".

وكان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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