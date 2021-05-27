نهال عنبر تطلب من جمهورها الدعاء لدلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طالبت الفنانة نهال عنبر، جمهورها، الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز التي تمر بأزمة صحية.

ونشرت "نهال" صورة لـ"دلال" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "أطلب من كل الناس النهاردة الدعاء وقراءة سورة ياسين بنية الشفاء للفنانة دلال عبدالعزيز".

وتابعت: "ربنا يرجعها لبيتها وبناتها وكل الناس اللي بتحبها بألف صحة وعافية وسلامة، والدعاء لكل المصريين والعالم العربي بالشفاء والعافية من الأوبئة والأمراض اللهم آمين يارب العالمين".

وكان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى.