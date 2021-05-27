أريانا جراندي تفاجئ الجمهور بصور زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة العالمية أريانا جراندي جمهورها مجموعة صور من حفل زفافها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بعد فترة من زواجها.

وتزوجت النجمة الشابة 15 مايو 2021، من خطيبها دالتون جوميز وكيل العقارات في لوس أنجلوس في حفل زفاف بسيط بكاليفورنيا.

واقتصر الحضور على مجموعة من الأصدقاء والمقربين.

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية لموسوعة جينيس العالمية، عبر موقع انستجرام، تربع النجمة صاحبة الـ 27 عاماً، على صناعة الموسيقي العالمية، بعد أن حصدت أغنيتها المنفردة فى 7 نوفمبر 2020، المركز الأول فى منصة Billboard Hot 100، لتصبح المطربة الوحيدة التى تمتلك خمس أغانى عبر المنصة فى المراكز الأولى