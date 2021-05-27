غدا.. محمد رمضان يطرح كليب "المكسب بتاعنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عن موعد طرح كليب "المكسب بتاعنا" عبر موقع يوتيوب.

وكتب: "كليب المكسب بتاعنا بكرة 4 بتوقيت القاهرة إن شاء الله على قناتي الرسمية بموقع يوتيوب ، ثقة في الله نجاح".

وكان محمد رمضان قد أعلن عن تبرعه بكامل إيرادات كليب "فيرساتشي بيبي" لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.

يذكر أن محمد رمضان، شارك في سباق دراما رمضان المنصرم بمسلسل "موسى"، وشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج محمد سلامة.