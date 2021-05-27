أبرزهم هنري بركات ومحمدعبدالوهاب.. رجال في حياة فاتن حمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 27 مايو 1931، ولدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، النجمة التي تعتبر من أهم وأشهر النجمات في تاريخ السينما العربية.

وفي حياة النجمة الكبيرة رجالا أثروا في مسيرتها الفنية والإنسانية، أبرزهم:

أحمد حمامة

هو والد النجمة الكبيرة، وقد كان موظفا بوزارة التربية والتعليم، وكان يصطحبها للسينما ومن هنا جاء ولعها بعالم الفن، وفي أحد الأيام أرسل والدها صورة ابنته للمخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة لتشارك الموسيقار محمد عبدالوهاب في فيلم "يوم سعيد"، وبالفعل يعتبر الفيلم هو الأول في مسيرتها، وبعدها توالت عليها الأعمال، ليضع أحمد حمامة قدم ابنته على أعتاب النجومية.

عزالدين ذو الفقار

جمعت بين فاتن حمامة وبين المخرج عز الدين ذوالفقار، قصة حب كبيرة، وبالفعل تزوجا وهي ما زالت في السادسة عشر من عمرها، وتحديدا عام 1947، واستمر زواجهما 7 سنوات، أثمر عن ابنتهما "نادية"، وقد قدما عددا من الأفلام الهامة في تاريخ السينما، حتى بعد انفصالهما أبرزها "نهر الحب"، "موعد مع السعادة"، وغيرها.

عمر الشريف

بعد أشهر من طلاق الفنانة فاتن حمامة من المخرج عزالدين ذوالفقار، تزوجت "فاتن" من النجم العالمي عمر الشريف، الذي كان يخطو خطواته الأولى في عالم الفن، وشاركها بطولة أول أفلامه وهو "صراع في الوادي"، وأثمرت زيجتهما عن ابنهما "طارق"، واستمرت الزيجة لما يقرب من 19 عاما، فقد تزوجا عام 1955، وانفصلا عام 1974

طارق الشريف

كانت النجمة الراحلة تعتبر ابنها طارق عمر الشريف، هو الشخص الاستثنائي في حياتها، وعاش "طارق" في كنف والدته حتى أصبح شابا استقل بعدها بحياته.

محمد عبدالوهاب

عام 1975، تزوجت فاتن حمامة من أستاذ الأشعة بالقصر العيني محمد عبدالوهاب، واستمرت هذه الزيجة حتى رحيلها عام 2015، ما يعني 40 عاما، ولم تثمر عن أي أبناء.

هنري بركات

كانت فاتن حمامة هي النجمة المفضلة في سينما هنري بركات، فقد كونا ثنائيا فنيا هاما، قدما عددا من أهم الأعمال في تاريخ السينما المصرية أبرزها ""دعاء الكروان"، "الحرام"، "موعد غرام"، "دايما معاك"، وغيره