فن ومشاهير

صورها قبل رحيله.. سمير غانم يظهر اليوم في برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء "الليلة" "الخميس" أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز، والتي شارك فيها النجم الكبير الراحل سمير غانم وتم تصويرها قبل فترة قصيرة.

وتُعد من الإطلالات الأخيرة والمميزة للفنان الراحل، التي طهر فيها قبل رحيله.

ويجتمع خلال حلقة الليلة من برنامج "ليلة الخميس" نُخبة متنوعة من النجوم مع الفنان الكبير سمير غانم، ريم مصطقي، وإسلام إبراهيم والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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