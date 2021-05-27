مايا دياب تشوّق الجمهور لجديدها بهذه الصورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شوّقت النجمة اللبنانية مايا دياب الجمهور لجديدها الفني من خلال صورة جديدة لها نشرتها عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، أرفقتها بكلمة “قريبًا”.

وظهرت مايا دياب في الصورة بـJumpsuit من اللون الأسود مرصع بأحجار من الكريستال، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة.

على صعيد آخر، تحيي مايا دياب قريبًا حفلًا فنيًا ضخمًا. وستطلّ مايا في الحفل دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدته من خلال بثّ حصري على تطبيق “تيك توك”، وستقدّم الفنانة فيه عددًا من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة.

وكشفت مايا عن أنها ستقدّم خلال الحفل أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “أحلى كلام” من كلمات وألحان محمود خيامي وتوزيع هادي شرارة، على أن تصدرها بعد الحفل مباشرةً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

الجدير ذكره أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وكليب الأغنية من إخراج شيرين خوري.