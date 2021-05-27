روبي هل تتعاون مع أحمد حلمي لأول مرة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تسبب مدير أعمال النجمة روبي في إثارة الجدل حول احتمال تعاونها لأول مرة مع النجم أحمد حلمي، بعدما نشر صورة حديثة تجمعهم ووضع عليها تعليقا غامضا حول المستقبل، رافضا الكشف عن أية تفاصيل حول “مناسبة التقاط الصورة” علما أن حلمي أعلن مؤخرا قرب تصوير أحدث أفلامه تمهيدا للمشاركة بمنافسات موسم أفلام عيد الأضحى.

إسلام صيام مدير أعمال الفنانة روبي، وزوج شقيقتها الفنانة كوكي، نشر صورة جديدة جمعته بكل من روبي، وأحمد حلمي، عبر حسابه بموقع إنستقرام، وعلق عليها قائلاً: الأفضل لم يأت بعد.

يذكر أن أحمد حلمي يستعد لبدء تصوير أولى مشاهده في فيلمه الجديد، ليعود إلى السينما بعد غياب عامين، وسبق أن أكد عرض الفيلم في موسم أفلام عيد الأضحى 2021 وتوقع البعض أن تشاركه زوجته منى زكي بطولة الفيلم المنتظر خاصة وأنه تم تكليف السيناريست تامر حبيب بكتابة عمل فني يجمعهما، ولكن يبدو أن الفكرة مؤجلة لأن فيلم حلمي الجديد من تأليف هيثم دبور، ومن إخراج محمد شاكر خضير ولم يتم الكشف عن طاقم النجوم حتى اللحظة.

وكان أحمد حلمي قد تعاقد مؤخرا مع سينرجى للإنتاج الفني على انتاج عمل فني جديد يتكتم كافة تفاصيله في الفترة الحالية، وأفادت مصادر صحفية أن حلمي سيبدأ تصوير العمل والكشف عن تفاصيله النهائية عقب انتهاء التحضيرات.