شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندي تكشف عن صور حفل زفافها بعد 10أيام وتحصد أكثر من 22 مليون إعجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية اريانا جراندي عن صور حفل زفافها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بعد حوالي اسبوعين، حيث تزوجت بتاريخ 15 مايو 2021، من خطيبها دالتون جوميز وكيل العقارات في لوس أنجلوس في حفل زفاف صغير في منزلها في مونتيسيتو بكاليفورنيا، حيث حضر الحفل حوالي 20 شخصا فقط، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد إعلانها ديسمبر الماضي خطبتها منه بصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام".



اريانا جراندي وزوجها



اريانا

وأرتدت أريانا فستان بسيط من تصميم مصممة الأزياء الأمريكية فيرا وانج، التي أتفقت معها في حفل Met Met منذ بضع سنوات، إنه عندما يحين الوقت ستخلق مظهر أريانا ليوم الزفاف، وهذا بالفعل ما حدث، وكانت النتيجة النهائية فستان أبيض من الحرير الساحر، وحققت صور الزفاف أكثر من 22 مليون إعجاب من جمهورها ومتابعيها حول العالم.



اريانا



اريانا جراند وزوجها



اريانا جراند

وكان مصدرمقرب من النجمة البالغة من العمر 27 عاما قال بعد حفل الزفاف:"لقد تزوجا.. كان حفل زفاف صغيرًا وحميميًا - أقل من 20 شخصًا"، متابعا :"كانت الغرفة سعيدة للغاية ومليئة بالحب. لا يمكن أن يكون الزوجان والعائلتان أكثر سعادة من ذلك"، وفقا لشبكة bbc.











زوج اريانا جراندي



اريانا جراندي



ارايانا جراندي



تجهيزات زفاف اريانا جراندي

و مازالت تهيمن المطربة العالمية أريانا جراندي، على صناعة الموسيقي، بعد أن حققت لقبها رقم 20 فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن سجلت أغنيتها Positions المركز الأول على منصة Billboard Hot 100 الشهيرة.

وأبرزت الصفحة الرسمية لموسوعة جينيس العالمية، عبر موقع انستجرام، تربع النجمة صاحبة الـ 27 عاماً، على صناعة الموسيقي العالمية، بعد أن حصدت أغنيتها المنفردة فى 7 نوفمبر 2020، المركز الأول فى منصة Billboard Hot 100، لتصبح المطربة الوحيدة التى تمتلك خمس أغانى عبر المنصة فى المراكز الأولى.

وتعد أقرب الأعمال الموسيقية التي اقتربت من آخر إنجاز للمطربة العالمية أريانا جراندي، هي ماريا كاري (1995) ، دريك (2018) ، جاستن بيبر (2015) ، ترافيس سكوت (2019) ، وتايلور سويفت (2014)، الذين ظهروا جميعًا في المركز الأولي بثلاثة أغانى فقط، في حين أن بريتني سبيرز (2009) وليدي جاجا (2011) و BTS (2020) استحوذوا على المراكز الأولي بأغنتين فقط.