شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى فى رسالة صوتية: "أشكر الرئيس السيسى وبقى لنا أب نتباهى به" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان شريف دسوقى الذى يمكث حاليا فى مستشفى دار الشفاء لتلقى العلاج اللازم بعد بتر ساقه، رسالة صوتيه شكر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه له، وليطمئن جمهوره وكل من دعمه فى محنته

ونشر الفنان حسن أبو الروس الرسالة بصوت شريف وكتب: "رسالة شريف الدسوقي ليكم و للسيد رئيس الجمهورية.. يا جماعه دي رساله شريف الدسوقي على الجروب بتاع العصابه…للناس كلها اللي بتحبه و سألت عليه… للسيد رئيس الجمهورية اللي فعلاً بشكره من قلبي على اهتمامه بيه…والله خطاب جميل من انسان جميل".

وبدأ شريف دسوقى الرسالة الصوتية بآية قرآنية تقول "إِن الذِين امنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون"، وتابع حديثه: "بشكر كل واحد قالي كلمة أو بعتلي رسالة، كل الشكر للشعب المصري فرد فرد انسة انسة مدام مدام".

وشكر شريف دسوقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال: "بشكر أبونا.. بقى لينا أب نتباهى بيه في الدنيا كلها، اللي قال لنا إحنا مش بتوع حداد.. إحنا بتوع ربنا، كل سنة وانتوا طيبيين وإن شاء الله هنتقابل في حاجات جاية كتير".

وختم رسالته بحالة من البهجة لكى يطمئن كل محبيه أنه بخيروغنى الأغنية الشهيرة من مسلسل بـ100 وش الذى شارك فيه مع النجمة نيللى كريم وعرض فى موسم رمضان قبل الماضى وقال " "مليونير مليونير دلوقتى بقيت بيكم مليونير .. وهنتقابل فى حاجات حلوة كتير".

وتصدر الفنان شريف دسوقى التريند بقصة حزينة صدمت محبيه، وهى تعرضه لإجراء عملية جراحية وبتر ساقه، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه وهو ما لاقى ترحابا كبيرا من الفنانين ورواد السوشيال ميديا وجمهور شريف دسوقى.

‎وتوجهت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، بالشكر للرئيس السيسى على وقوفه بجانب أزمة الفنان شريف دسوقى، ‎ونقل شريف دسوقى بالفعل من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة