شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بنعلى تحتفى بالسينما المصرية فى كليب " تتر فيلم مصرى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة التونسية غالية بنعلى، أمس الأربعاء أغنية جديدة بعنوان "تتر فيلم مصري" ضمن ألبوم فيلم مصري، على اليوتيوب والتي تحتفي فيه بمصر وبالسينما المصرية ونجومها من خلال مشاهد من الأفلام المصرية، والتي غنتها لأول مرة خلال استضافتها ببرنامج لايف ببرنامج live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت غالية بنعلي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأغنية بعنوان "تتر فيلم مصري" تلخص كل المشروع "كنت أنوي نشرها يوم العيد بما إني - بالمناسبة- عيدت في مصر ولكن الظروف لم تكن تسمح بالفرح يومها، كلمات الأغنية لحنتها وكتبتها مع توأمي المصرية نهال هاني، وتم تسجيلها ببروكسال والقاهرة مع أحلى موسيقيين رفاق الدرب.

أضافت: تم العمل على الفيديو مع فريق عمل رائع من المونتاج للمساعدين للمؤيدين والنقاد، وأحلى مفاجأة ضيفة الشرف الممثلة الجميلة قلبا وقالبا "سلمى أبو ضيف" التي تكرمت بدعم الفكرة ونورت الڤيديو بحضورها المتميز في كوريجرافيا( تصميم رقصات) للرائعة كريمة منصور".

وقالت مؤخرًا غالية بنعلي خلال استضافتها ببرنامج لايف ببرنامج live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "عندما سافرت إلى بلجيكا لدراسة الفنون التشكيلية، كانت الفترة التي قضيتها بمثابة الحجر، لأنني كنت بعيدة عن عائلتي وعن وطني العربي، لا أستمع فقط إلا للأغنيات الغربية، وانقطعت عن سماع العربية وللحفاظ على لغتي، تعلقت كثيرًا بالأغنيات القديمة، مثل أغنيات أسمهان، شريفة فاضل، أم كلثوم، وعبد الوهاب، بجانب مشاهدتي للأفلام العربية المصرية، وهذا زاد من تعلقي باللغة العربية، وتأثري بهذا اللون تحديدا من ألوان الغناء".

أضافت: "الغناء في أوروبا ساعدني أيضًا على الارتباط باللغة العربية، فالنجاح في الخارج معتمد على كونك أصلي، تحمل ثقافتك معك، فهم يقارنون دائما ثقافتك بثقافتهم، وإحساسك بإحساسهم، ولذلك غنيت بلغتي وبإحساسي فنجحت، جميع حفلاتي كان يحضرها أوروبيين فقط، لكي يستمعوا إلى اللغة العربية، والإحساس العربي، ولهذا أطلقوا عليّ سفيرة الثقافة العربية".

تحدثت "بنعلي" عبر اللايف أيضًا عن مشاركتها كممثلة في مسلسل "فرح ليلى" بجانب النجمة ليلى علوي، مشيرة إلى أن هذه المشاركة جاءت بسبب صديقها مخرج المسلسل، خالد الحجر، الذي طلب منها العمل معه، فوافقت على الفور، قائلة، "أعشق ليلى علوي، وأعشق وجهها وشخصيتها، وكنا نتحدث سويا خلال تصوير المسلسل باللغة الفرنسية، فهناك العديد من الأشياء المشتركة التي جمعتنا ببعضنا البعض فور لقاءنا، ومازال الود بيننا مستمرا، فهي انسانة جميلة".