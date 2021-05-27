فيفي عبده تكشف عن تعافيها من أزمتها الصحّية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها، أمس، مقطع فيديو تكشف خلاله عن تعافيها من أزمتها الصحّية التي ألمّت بها في الفترة الأخيرة، وألزمتها الفراش خلال الأشهر الماضية.

وقالت عبده في الفيديو إنها في المرحلة الأخيرة من علاجها، وستعود مرة أخرى إلى جمهورها من خلال الفيديوات التي تشاركهم إياها عبر حساباتها بالسوشيل ميديا.

وتلقّت الفنانة المصرية المئات من التعليقات من متابعيها لتهنئتها على تماثلها للشفاء. لكنّ معظمهم لاحظ الزيادة الكبيرة في وزنها، بالرغم من حرصها في الفترة الأخيرة على اتباع أنظمة غذائية لتجنّب الوزن الزائد.