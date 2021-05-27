الصور الأولى لحفل زفاف أريانا غراندي “الحميم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: نشر موقع مجلّة “فوغ” الأميركية الصور الأولى لحفل زفاف النجمة أريانا غراندي (27 عاماً)، التي تزوّجت منذ أسبوع من وكيل العقارات دالتون غوميز (25 عاماً).

وأفاد حينها ممثل عن النجمة، بأنّ مراسم الزفاف أقيمت على نطاق “ضيّق وحميم”، في منزل غراندي بكاليفورنيا بحضور “أقلّ من 20 شخصاً، في أجواء من السعادة والحب”.

وأعلنت أريانا غراندي خطوبتها في أواخر كانون الأول، من خلال نشر سلسلة من الصور لها ولغوميز ولخاتم خطوبتها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” معلّقةً: “إلى الأبد وحتى أبعد من ذلك بقليل”.

وظهر الخطيبان معاً للمرة الأولى علناً في فيديو أغنية Stuck With You، التي سجّلتها مع المغني الكندي جاستن بيبر خلال فترة الحجر في كاليفورنيا، بعد بضعة أشهر من فسخ خطوبتها مع الكوميدي بيت دافيدسون، بعد علاقة دامت عامين.