مسلسل "فريندز".. ماثيو بيري يكشف سر بكائه في الإعلان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الأمريكي ماثيو بيري أن عملية جراحية مؤلمة كانت السبب وراء صوته الباكي قبل تصوير الحلقة الخاصة من مسلسل "فريندز".

وظهر ماثيو بيري (تشاندلر) بشكل غريب في الإعلان التشويقي للحلقة المرتقبة، مما أثار تخوف الجمهور من عودته للإدمان أو وجود أزمة صحية تسببت في تلعثمه في الكلام كما ظهر في الإعلان.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، كشف "بيري"، أن تخمينات الجمهور لا أساس لها من الصحة، وأنه قام بعملية جراحية طارئة في أسنانه قبل تصوير هذا المشهد مباشرة، وهي المعلومة التي يعرفها المقربون منه، ولذلك ظهر بهذه الصورة.





وتابع الموقع، أن العملية الجراحية أثرت على طريقة كلام "بيري"، بسبب الألم الذي كان يشعر به في ذلك الوقت.



وأثار مشهد "بيري" قلق الجمهور بسبب وجود سابقة إدمان في حياته، مما دفع الأخير لطمأنة المحيطين به أنه ما زال متعافيًا ولا داعي للقلق.

وتعرض الحلقة الخاصة من مسلسل "فريندز" غدًا الخميس 27 مايو/أيار على شبكة HBO.



