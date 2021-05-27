براد بيت ينتزع حضانة الأبناء رغم طلاق أنجلينا جولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح قاضٍ في كاليفورنيا الممثل الأمريكي براد بيت حضانة مشتركة لأبنائه ضمن إجراءات الطلاق مع زوجته السابقة الممثلة أنجلينا جولي.

وكانت أنجلينا جولي قد طالبت بالحضانة الحصرية، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة.

وأوضح موقع "تي إم زي" الإخباري أن القرار الذي أصدره القاضي المتقاعد جون أودركيرك في إطار خاص لا في محكمة، أكّد اعتماد مبدأ الحضانة المتساوية.

وجاء القرار بعد نحو 5 سنوات من تقديم أنجلينا جولي (46 عاماً) طلب الطلاق في أيلول/سبتمبر 2016. واتخذت الممثلة إجراءات قانونية تهدف إلى كفّ يد القاضي الذي ينظر في القضية، ولا يزال هذا الإجراء جارياً.





ويتعلق قرار الحضانة المشتركة بخمسة من أبناء جولي وبيت الستة، إذ إن مادوكس جولي-بيت (19 عاماً) أصبح راشداً. ويمكن الطعن في القرار أمام القضاء المدني.

ولم يعد براد بيت (57 عاماً) وأنجلينا جولي متزوجين رسمياً منذ أبريل/نيسان 2019، لكنهما لم يحلا بعد مشكلة اقتسام ممتلكاتهما.

وتوصل النجمان الهوليووديان العام 2018 إلى اتفاق مؤقت على الحضانة المشتركة لأبنائهما، بشروط بقيت سرية، لكنهما لم يتمكنا من الاتفاق على صيغة دائمة.





وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً في حادثة أورد "تي إم زي" خبراً عنها مفاده بأن براد بيت تهجم على أبنائه لفظياً وجسدياً خلال رحلة بالطائرة في سبتمبر/أيلول 2016، لكنّ الشرطة الفيدرالية الأمريكية قررت بنتيجة التحقيق عدم الشروع في أي ملاحقة قضائية.

وكان براد بيت وأنجلينا جولي يعتبران خلال فترة زواجهما رسمياً بين عامي 2005 و2016 الزوجين الأكثر سحراً في هوليوود، ورزقا ثلاثة أطفال بيولوجيين، فيما تبنى براد بيت رسمياً ثلاثة آخرين هم مادوكس وباكس وزهرة.



