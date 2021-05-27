شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين ينضم لأبطال فيلم "200 جنيه" مع نيللى كريم وهانى رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان آسر ياسين لأسرة فيلم "200 جنيه"، ليتولى بطولة الفيلم مع عدد أخر من النجوم منهم هانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وأخرون، ومن المقررأن يبدأ تصوير دوره خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك بعض أبطال الفيلم الأخرين أوشكوا على الانتهاء من تصوير أدوارهم مثل هانى رمزى.

والفيلم يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يتولى بطولته كل من إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

يشار إلى أن آسر ياسين يشارك فى فيلم "بـ100 وش"، مع الفنانة نيللى كريم، ومصطفى درويش ونفس أبطال المسلسل، الذى قرر صناعه تحويله إلى فيلم سينمائى، والفيلم حاليا في مرحلة الكتابة، وتدور فكرته حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب، وطرح فكرة العمل لتقديمه من خلال دور العرض السينمائي.