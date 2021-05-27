خلافه مع سارة سلامة وأشرف عبدالباقي ومعاناته مع الاكتئاب..حكايات محمد رجب في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحتفل الفنان محمد رجب، اليوم الخميس 27 مايو بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 1975، ونرصد لكم حكايات عن محمد رجب في نص التقرير التالي:

أسرته

محمد رجب متزوج من فتاة سعودية وتعيش زوجته ونجله الوحيد (يوسف) بالمملكة العربية السعودية، وقال رجب ببرنامج"سهرانين": "بروح ليوسف ابني كل 3 شهور أشوفه في السعودية، وبينزل مصر كل (عيد) يقعد 20 يوم ويسافر، وبيتابع شغلي دايما ومبسوط منه".

حلمه

كان يحلم منذ طفولته بالالتحاق بكلية الشرطة، بينما أرادت عائلته له الإلتحاق بكلية (الفنون الجميلة) لكنه خالف كل هذه التوقعات وإلتحق بكلية الإعلام، بعد تخرجه عمل لفترة في التلفزيون المصري.

انطلاقته الفنية

بدأ "رجب" حياته المهنية مساعد للمخرج طارق العريان في فيلم "السلم والثعبان" وكانت مسئوليته في الفيلم مساعدة الطفلة (مها عمار) على أداء دورها، وإن كان قام بأدوار صغيرة في تلك الفترة مثل دوره في فيلمي "المصير، عمر 2000"، وكانت أولى بطولاته السينمائية فيلم "ثمن دستة أشرار"، وبعدها توالت بطولاته في أفلام "المش مهندس حسن، كلاشنكوف، محترم إلا ربع، سالم أبو أخته".

قالوا عنه

قال الفنان أمير كرارة عن الفنان محمد رجب عبر حسابه على إنستجرام: "فعلا.. أخ كبير مقام، شكرًا أخويا وحبيبي النجم محمد رجب". فيما قالت الفنانة راندا البحيري عن رجب عبر حسابها على إنستجرام: "الأخ الكبير، الرجولة كلها والطيبة والاحترام يعني محمد رجب، تعيش وتنجح، وتعيش وتشوف كل الخير والرزق والسعادة يارب، علشان تستاهلهم".

وقال الفنان إدوارد، عن "رجب" ببرنامج "سهرانين" إنه يخاف من محمد رجب في شئ واحد فقط، وهي ثقافته، وعندما يتحدث معه من الممكن أن يفهم كلامه لمدة خمس دقائق فقط، مضيفا: "أنا مفهمش بجد كتيرمن كلام رجب، لأن كلامه كبير وعميق بجد".

خلافه مع سارة سلامة

تعود قصة الخلاف بين الفنان محمد رجب والفنانة سارة سلامة، عندما قالت سارة في تصريحات لقناة "الحياة" الفضائية، إنها نادمة على الاشتراك بفيلم "صابر جوجل" الذي قامت ببطولته مع محمد رجب، ووصفته بأنه نقطة سوداء في حياتها.

وأضافت: "كنت أحب رجب كثيرا وسعدت عندما علمت بأنني سأقوم بالاشتراك معه في بطولة فيلم، لكنه شخص عنيف للغاية داخل موقع التصوير، ولن أعمل معه مجدداً.

ورد "رجب" وقتها على تصريحات سارة سلامة ، عبر إذاعة محطة "راديو 9090" بأنه لن يعمل مع سارة سلامة من جديد وأقسم على ذلك، ولكنه رفض ذكر تفاصيل.

معاناته مع الاكتئاب

قال الفنان محمد رجب، عن معاناته مع الاكتئاب لمدة عام كامل ونصف، ببرنامج "أحلى النجوم": "مررت بفترة اكتئاب لمدة عام كامل، بسبب موضوع فيلم كنت أحلم به طيلة عمري وهو فيلم صابر جوجل".

وأضاف: "هذا العمل تم الصرف عليه بميزانية ضخمة وكنت أريد أن أحقق به حلماً كبيراً، إلا أنه لم ينجح بسبب دور العرض القليلة، حيث تم عرض الفيلم في 20 دار عرض فقط، وهذا العدد قليل وتسبب بشكل مباشر في عدم النجاح له".

حقيقة خلافه مع أشرف عبد الباقي

نفى الفنان محمد رجب ببرنامج "حفلة 11" وقوع أي خلاف بينه وبين الفنان أشرف عبدالباقي، على خلفية ما تردد في أحد المواقع الإخبارية بوقوع خناقة قبل تصوير أحد البرامج وطلبه لأجره أولاً، وفرض شرط مناداته بـ"آل باتشينو العرب" قائلا: " الكلام ده محصلش خالص، وأشرف عبدالباقي من ألطف الناس والبرامج اللي بيعملها من أحلى البرامج، وبيسبق لضيوفه في غرفتهم ليرحب بيهم، وعلى المستوى الشخصي انسان جميل".

سر لقب "آل باتشينو العرب"

قال محمد رجب ببرنامج"الحفلة 11" : "كلمة (آل باتشينو العرب) طلعت عليا بعد فيلم (الحفلة) من قبل الصحافة، ولم أطلق ذلك على نفسي، على الرغم من أني أحب صوت آل باتشينو، وكنت بحضر لفيلم بقالي 3 سنين وكنت بركب خيل والفيلم طلع مش عايز خيل، وبعدها قالولي (إحنا آسفين، إنت مش معانا)، وكنت مديون لهم بـ 15 ألف جنيه أجري عن الفيلم ده، فاشتغلت بيهم مساعد مخرج، عشان أسد اللي عليا.. طلعت جبل سانت كاترين واتصورت صورة مع هاني سلامة والصورة دي سبب مشواري كله، وبسببها جابتني إيناس الدغيدي، وشوفت آل باتشينو متصور زيها بالظبط، وكنت حاططها في مكتبي قبل ما أدخل التمثيل أصلاً".

آخر أعماله

يُعد مسلسل "ضربة معلم" آخر أعمال الفنان محمد رجب الدرامية التي خاض بطولتها، وشارك في بطولته هاجر أحمد ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

وشارك في دراما رمضان المنقضي كضيف شرف بمسلسل "الاختيار 2" الذي خاض بطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي .