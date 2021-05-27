بالفيديو: فرار لاعب كرة قدم من حريق عبر النافذة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 10:15 صباحاً - منذ 55 دقيقة

هرب لاعب نادي رينتيستاس الأوروغوياني، فرانسيسكو دوارتي، من حريق بالفندق عن طريق نافذة غرفة العزل في الطابق الـ11، قبل إنقاذه من قبل عمال مكافحة الحريق في بوينس أيرس، وذكرت شبكة “ESPN”، أن اللاعب أبلغ وسائل إعلام محلية، أنه لم يلحظ في البداية الدخان في غرفته، لأنه فقد تقريبا حاسة الشم بسبب فيروس كورونا، قبل أن يحاول الهروب عندما شاهد اللهب يتصاعد.

وكتب نادي رينتيستاس، الذي خسر 0-3 أمام ريسنغ، في وقت لاحق على “تويتر”، أن دوارتي في “حالة ممتازة” بعد هذه الواقعة.

جاءت نتيجة فحص دوارتي إيجابية بفيروس كورونا، إلى جانب زميليه أندريس روداليس، وداميا مالريتشوف، عند وصولهم إلى الأرجنتين لخوض مباراة أمام ريسنغ كلوب، في كأس ليبرتادوريس، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.