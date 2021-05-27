أفلام جيمس بوند تتحدى صفقة أمازون

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

قال منتجا أفلام جيمس بوند إن الأفلام ستظل في دور السينما رغم استحواذ أمازون دوت كوم على شركة مترو جولدن ماير (إم.جي.إم).



وشركة مترو جولدن ماير (إم.جي.إم) هي صاحبة الامتياز التجاري لسلسلة أفلام المغامرات الشهيرة.

وقال المنتجان باربرا بروكولي ومايكل جي. ويلسون، اللذان يديران شركة إيون برودكشنز ومقرها لندن، في في بيان لموقع فارايتي، الأربعاء: "نحن ملتزمان باستمرار إتاحة أفلام جيمس بوند لجمهور السينما في أنحاء العالم".

والامتياز التجاري لأفلام جيمس بوند هو إلى حد بعيد أهم أصول شركة (إم.جي.إم) التي أبرمت اتفاقا قيمته 8.45 مليار دولار مع أمازون، الأربعاء، يمنح منصة أمازون للبث التلفزيوني والمباشر الحق في الحصول على مكتبة ضخمة من الأفلام والعروض التلفزيونية.

وتقول (إم.جي.إم) إن أفلام جيمس بوند حققت نحو 7 مليارات دولار في دور السينما عالميا.

ومن المنتظر طرح الفيلم الجديد من هذه السلسلة "نو تايم تو داي" أو (لا وقت للموت) في دور السينما شهر سبتمبر أيلول بعد تأخير عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيكون هذا هو الجزء الخامس والأخير الذي يقوم فيه الممثل دانيال كريج بدور العميل السري البريطاني. ولم يتقرر بعد من سيخلفه في هذه المهمة.