الرئيس السيسي يرسل وردا وشوكولاتة إلى الفنان المصري شريف الدسوقي

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

أرسل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باقة ورود وشوكولاتة وكارتا شخصيا، مع مندوب من الرئاسة، للفنان شريف دسوقي للاطمئنان على صحته بعد نقله من الإسكندرية إلى القاهرة.



واستقرت الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي في الوقت الحالي، بعد نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة، ليبدأ العلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة، حسب صحف محلية.

وعلق الفنان شريف دسوقي عقب إجرائه عملية بتر ساقه، بعد أن أصيب أثناء تصوير أحد الأفلام بقدمه، ولم يكن يعلم بإصابته بالسكري وأهمل في علاجها حتى أصيبت بغرغرينا وتم بترها.

وتوجهت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي برسالة شكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بحالة الفنان شريف دسوقي بعد بتر ساقه.

جاء نص البيان كالآتي: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر بخالص الشكر والعرفان لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري، وسرعة توجيهات سيادته لرعاية وعلاج الفنان شريف الدسوقي في أزمته الصحية".