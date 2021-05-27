فنانون أعادوا تقديم شخصياتهم بناء على طلب الجماهير.. منهم اللمبى وأبوالعربى

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القاهرة - سامية سيد - يراهن عدد من النجوم على نجاح واحدة من الشخصيات التي قدموها من قبل وحققت نجاحا كبيرا، ليعيدوا تقديمها بمعالجة جديدة لاستثمار هذا النجاح بناء على طلب الجماهير، أبرز تلك الشحصيات؛ اللمبى وأبو العربى والقرموطى وحزلقوم، التي قدمت بين السينما والمسرح والتليفزيون.

هانى رمزى يعيد أبو العربى بعد 16 عاما

أعاد الفنان هانى رمزي عن تقديم أحد أشهر أدواره السينمائية "أبو العربى" من خلال خشبة المسرح، بعد أن قدمها فى عام 2005 بفيلم «السيد أبو العربي وصل» تأليف طارق عبدالجليل، إخراج محسن أحمد، بطولة هاني رمزي، منة شلبي، وحيد سيف، طلعت زكريا، صلاح عبدالله.

وتدور أحداث المسرحية حول أبو العربي، الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة سنوات، الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي، يستغل ذلك الشبه لإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة.

مسرحية «أبو العربي» بطولة الفنان هاني رمزي، داليا البحيري، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، أحمد فتحي، محمد جمعة، عمرو عبدالعزيز، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

محمد سعد يقدم اللمبى في 5 أعمال مختلفة بين السينما والتليفزيون

قدم النجم محمد سعد، شخصية اللمبى في 5 مرات، 4 منهم في السينما بأفلام " الناظر، اللمبي، اللي بالي بالك، اللمبى 8 جيجا" وفى مسلسل "فيفا أطاطا" فأصبحت ملازمة له.

قرر سعد استثمار نجاح "اللمبي" بعد فيلم الناظر للنجم علاء ولى الدين، وانطلاقه بأول بطولة سينمائية له تحمل نفس الاسم "اللمبى"، أمام الفنانة عبلة كامل وحسن حسني، وحقق الفيلم وقتها إيرادات مرتفعة.

اللمبى وُضع محمد سعد مصاف كبار النجوم، وقرر استثمار نجاح "اللمبي"، للمرة الثالثة، وعاد بفيلم "اللي بالي بالك"، ليجسد شخصيتين متناقضتين، بخلاف "اللمبي"، فلعب دور الضابط "رياض بيه المنفلوطي"، ورغم نجاح دور الضابط.

وكشف سعد في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إن شخصية اللمبى لم تكن موجودة، ولكن كنت أقدم دائما نكتة بنفس أداء الصوت الذى قدمته فى اللمبى، ولم يكن بهذا الاسم وقتها.

وتابع: "كلمنى المؤلف أحمد عبد الله لتقديم شخصية جديدة، واقترح عليا أصدقائى تقديمها بنفس صوت اللمبى، وعندما سمعه المخرج شريف عرفة بدأت الشخصية تكوينها منذ اللحظة حتى قدمتنى هذه الشخصية، وجعلتنى فى صفوف النجوم الأولى، حتى قدمتها فى أول بطولة، وحصلت على 300 ألف جنيه كأجر وقتها، واشتريت سيارة جديدة وفيلا وكانت الانطلاقة الكبيرة".

لا تراجع ولا استسلام.. "حزلقوم" من السينما إلى المسرح

أعاد النجم أحمد مكى شخصة "حزلقوم" من خلال عمل مسرحى بعنوان "حزلقوم"، التي قدمها فى السينما من خلال فيلم "لا تراجع ولا استسلام"، وأعرب مكى في هذا الوقت أنه كان يتمنى تقديم مسرح حتى جاءت له فكرة "حزلقوم" واصفا الشخصية بأنها من أصعب الشخصيات على المسرح على كل المستويات، ولكنها تحدي وتجربة شيقة، نوهاً بأنه بذل جهداً مضاعفاً هو وفريق العمل، حتى يخرج العمل للجمهور بالشكل اللائق.

مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدى ومحمد جلال و يشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد و محمد سلام وميرنا جميل وسليمان عيد وإخراج كريم سامى وإشراف على العرض المخرج مجدى الهوارى، ويجسد فيها مكى شخصية "حزلقوم" التى قدمها فى مسلسله الشهير "الكبير أوى" وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً.

القرموطى ظهر في "سر الأرض" عام 1994 وعاد فى""قرمط بيتمرمط" في 2019

مع بداية عام 1994، قدم الفنان الكوميدي أحمد آدم، حلقات تليفزيونية شهيرة تسمى "سر الأرض" كشف خلالها للمرة الأولى عن ملامح شخصيته الجديدة والتي عرفت باسم "القرموطي".

ظل آدم، أسير هذه الشخصية الكوميدية لسنوات طويلة، والسبب في ذلك يعود لارتباط شريحة كبيرة من الجمهور بها، بفضل مظهرها وإفيهاتها المضحكة، وفي عام 1998 ظهرت الشخصية هذه المرة بشكل أوسع خلال حلقات مسلسل "القرموطي في مهمة سرية".

أما في السينما فقد ظهرت الشخصية للمرة الأولى عام 2005 خلال فيلم "معلش إحنا بنتبهدل"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وبعدها بـ12 عامًا عادت الشخصية مجددًا من خلال فيلم "القرموطي في أرض النار" .

وسرعان ما عاود آدم كرته مجددًا، وطرح الشخصية مجددًا بفيلم يحمل عنوان "قرمط بيتمرمط"، من بطولة مي سليم، ودينا فؤاد، ووليد فواز، وتأليف أمين جمال، وعبدالله حسن، وإنتاج أحمد السبكي.

دار فيلم "قرمط بيتمرمط" في قالب من الكوميديا، يُنشئ القرموطي هذه المرة مقبرة لأجداده القراميط، ويجعلها مزارًا سياحيًا، ويحدد تذكرة لدخولها، مما يدخله في عدة مشكلات أهمها مع وزارة السياحة والآثار، وفي نفس الوقت تقوم صحفية بتصوير جريمة قتل لعصابة يبدو أنها تعمل في تهريب الآثار، وتصل الكاميرا ليد القرموطي، الذي يتورط مع الصحفية وتقوم العصابة بمطاردتهما.