الفنانة المصرية سمية الخشاب تغني مهرجانات مع عمر كمال

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب خوضها تجربة غنائية جديدة لم تقدمها من قبل، إذ تقتحم هذه المرة عالم أغاني المهرجانات.



وتتعاون "الخشاب" في هذه الأغنية مع مطرب المهرجانات عمر كمال، الذي حققت أغنياته الأخيرة مشاهدات كبيرة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" مثل "عود البطل" و"إنتي معلمة" و"لغبطيطا".

وكشفت الخشاب لمواقع محلية عن ملامح الأغنية الجديدة قائلة: "أغنية كوميدية، وخفيفة، وتدور حول عمر الذي يطلب يدها للزواج، وتفرض عليه الشروط لقبول طلبه، ومن بينها أن يشتري لها سيارة جديدة لونها أحمر".

الأغنية سيتم طرحها قريبا وتحمل اسم "أوعدك"، وهى من توزيع إسلام ساسو.

تقول كلمات الأغنية: "عمري في يوم يا حبيبتي مخونك.. هفضل جمبك بقى أصونك.. بعشق اسمك كلك لونك.. لما تبصيلي بقى بعيونك"

يذكر أن سمية الخشاب شاركت في رمضان الماضي في بطولة مسلسل "موسى" بجانب محمد رمضان، هبة مجدي، صبري فواز، عارفة عبدالرسول، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة