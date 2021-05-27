صور زواج أريانا جراندي تهز مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت المغنية والممثلة الأمريكية أريانا جراندي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لصور زفافها.

ونشرت المغنية الأمريكية سلسلة صور على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مثيرة بذلك تفاعلا واسعا بين متابعينها الذين يصل عددهم إلى 237 مليونا على حساب"إنستقرام" فقط و44 مليونا على فيسبوك وأكثر من 83 مليونا على تويتر.





وتزوجت المغنية الأمريكية أريانا جراندي من دالتون جوميز، وهو وكيل عقارات في لوس أنجلوس، على ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.





وقال ممثل عن النجمة البالغة 27 عاماً لمجلة "بيبول" إن مراسم الزفاف أقيمت على نطاق "ضيّق وحميم" وشارك فيها "أقل من 20 شخصاً"، في أجواء من "السعادة والحب"، مؤكداً بذلك الخبر الذي أورده موقع "تي إم زي"، وأضاف "لا يمكن أن يكون الزوجان والعائلتان أكثر سعادة".





وكانت نجمة البوب أريانا جراندي قد بدأت حياتها المهنية كممثلة قبل أن تجتاح قوائم بيلبورد الموسيقية.

ويذكر أن المغنية الأمريكية، حازت على لقب "امرأة العام" في استطلاع أجرته مجلة "Billboard" الشهيرة لعام 2018.



