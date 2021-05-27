تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 27 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الخميس 27 مايو 2021، في التعاملات المبكرة للبنوك، وشركات الصرافة.

وبدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر، يواصل سعر صرف الجنيه المصري، منذ يونيو/حزيران الماضي، الاستقرار أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وبلغ متوسط سعر العملة السعودية لدى البنك المركزي المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.16 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.152 جنيه للشراء، و4.186 جنيه للبيع.

حزمة الإنجازات

وكشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن حزمة من الإنجازات المحققة على أرض الواقع بشهادة المؤسسات الدولية.

وقال معيط، إن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وتوقع وزير المالية المصري أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 6.4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية.

وألقى المسؤول المصري الضوء على أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدي إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، أمس.

فيما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.88 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.