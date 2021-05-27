الحلفاوي يهنئ الزمالك بعد تأهله لنصف نهائي إفريقيا لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على تهنئة فريق نادي الزمالك لكرة السلة بعد تأهله لنصف نهائي إفريقيا.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ألف مبروك.. إفريقيا يا زمالك".

وتأهل نادي الزمالك لكرة السلة إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة، بعد فوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 82-53.

وينتظر الزمالك الفائز من سلا المغربي وبترو اتلتيكو في قبل نهائي البطولة الأفريقية، السبت المقبل.

وتقدم فريق فاب الكاميروني في الربع الأول بنتيجة 16-12، قبل أن يعود الزمالك في الربع الثاني ويحسمه بنتيجة 18-12.

وأكمل الزمالك تفوقه في الربع الثالث بالتقدم 25-14، قبل أن ينهي الربع الرابع بنتيجة 27-11.