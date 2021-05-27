كاملة أبو ذكري عن شريف دسوقي: "متحملش الغابة اللي إحنا فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، خلال حديثها عن الفنان شريف دسوقي الذي خضع مؤخرا لعملية جراحية أدت إلى بتر قدمه، إن "دسوقي" من أطيب الشخصيات.

وقالت "كاملة" ببرنامج MBCTrending : "أنا مهما قلت عنك كتير مش هعرف أوفيك حقك في أخلاقك وأدبك وطيبتك وموهبتك، وحزينة على كل اللي حصل من بعد ما خلصنا المسلسل، وكل الناس كانت فاكرة لما كنت بقول في ناس اتغرت في (بـ 100 وش) كانت فاكرة إني أقصد شريف دسوقي، والحقيقة أنا مكنتش بقصد شريف خالص.. الحقيقة إن شريف لا يمت للغرور بصلة، هو أبسط وأطيب وأحن شخص".

وأضافت: "هو فنان أوي في وقت إحنا في غابة، وهو متحملش الغابة اللي إحنا فيها، بس إنت قدها وقدود يا أستاذ شريف، وأنا بقولك يا أستاذ لإنك أستاذ كبير قوي.. ناس كتير بيحصلها مشاكل في حياتها، وبتقدر تقف أقوى على رجليها.. بإذن الله يديك الصحة والعمر ويخليك لينا ونشوفك منور تاني".

وأجرى الفنان شريف الدسوقي، عملية بتر لساقه وذلك بعد إصابته في تصوير أحد الأفلام في قدميه، والتي أدت إلى مضاعفات بسبب مرض السكري ما اتخذ القرار ببتر القدم حتى الركبة.

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي، نجاحا كبيرًا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.