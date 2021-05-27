شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب خالة هانى رمزى فى مسرحية "أبو العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ليلى عز العرب لـ"الخليج 365" عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على مسرحية "أبو العربى" بطولة الفنان هانى رمزى وداليا البحيرى والتي تعرض حاليا على أحد مسارح مدينة نصر، مشيرة إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاتها .

وأضافت أنها تجسد في المسرحية شخصية تدعى نعيمة خالة أبو العربى وهى الشخصية التى يقدمها هانى رمزى، وعن العمل معه، قالت ليلى عز العرب:"تشرفت بالعمل معه، وأنا بطبيعتى أميل لتقديم الأعمال الكوميدية، لذلك وافقت على العمل الذى يحمل العديد من المفاجآت.

يذكرأن مسرحية "أبو العربى" من بطولة هانى رمزى وداليا البحيرى وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وآخرون، ومن إخراج تامركرم، تأليف محسن رزق.

وكانت آخر أعمال الفنانة ليلى عزالعرب مسرحية "اللى عليهم العين" بطولة خالد سرحان وعدد من الأطفال، وتدور أحداثها حول "شقائق النعمان" وهو رجل أعمال محب للمال والسلطة، يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئا عن حياة بناته الأربعة "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق"، لانشغاله المستمر بأعماله.