محمد الفلاح - الفنانة فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية فيديو

الخميس 27 مايو 2021

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده تطورات حالتها الصحية خلال الفترة الراهنة، وذلك عقب إجرائها عملية جراحية في منطقة الظهر على خلفية تلقيها حقنة خاطئة تسببت في مضاعفات خطرة.



ورغم مغادرتها المستشفى، إلا أنها أكدت عدم تماثلها للشفاء، لكنها طمأنت محبيها على وضعها الصحي، وقالت: ”أوشكت على الوصول إلى الشفاء التام“.

وقالت في مقطع فيديو بثته عبر إنستجرام: ”يا جماعة لازم الدنيا تمشي ونشكر ربنا يعني خلاص فاضل حاجة صغيرة إن شاء الله وأبقى كويسة”.

وأضافت: ”بإذنك يا رب بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعائكم لي كل اللي بيحبوني وربنا يخليكم لي أنا متشكرة جدا بقيت كويسة الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله خلاص فاضل حاجة صغيرة وأطلع لكم تاني وأكون متواجدة معاكم الأيام الجاية“.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعمها في تلك المحنة للخروج من أزمتها، متمنين لها من خلال التعليقات تمام التعافي، بينهم غادة عبدالرازق وبوسي ويارا ولجين عمران وأنغام ونيكول سابا وفجر السعيد وليلى علوي ومي كساب ونرمين ماهر وحنان مطاوع.

يذكر أن فيفي عبده كانت غادرت المستشفى في 25 أبريل الماضي، بعد مرورها بوعكة صحية شديدة، حيث مكثت في المستشفى أسبوعين، وعقب خروجها نشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها أصيبت باكتئاب، لكنها تحاول الخروج من هذه الحالة النفسية بشتى الطرق.

وعند نقل فيفي عبده إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لم تكشف حينها عن تفاصيلها، مكتفية بمطالبة الجمهور بالدعاء، ثم بعد ذلك نشرت مقطع فيديو قالت فيه: ”حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية“.

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