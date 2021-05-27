شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "أجازة مفتوحة" فى البلاتوة بعد أيام لاستكمال التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم شريف منير وأبطال مسلسل "أجازة مفتوحة" لاستكمال تصوير مشاهدهم خلال الأيام القليلة المقبلة، فى الديكور الخاص بالعمل، بعد شهرين من التوقف، حيث يعانى طوال أحداث المسلسل من مشاكل وخلافات شقيقاته، وهن ملك قورة ودنيا ماهر بينما تجسد دور والدته سميحة أيوب، وزوجته الفنانة لقاء الخميسي.

وتعتمد قصة "أجازة مفتوحة، على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث، ومقررعرض المسلسل قريباً، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الـ 45 حلقة، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، والمنتجة مها سليم.

مسلسل "اجازة مفتوحة"، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، وبطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي

يذكر أن آخر أعمال شريف منير في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه"، فى رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه.