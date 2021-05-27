شكرا لقرائتكم خبر عن آدم الشرقاوى يعتذر فى فيديو لمحمد هنيدى لنطق اسمه خطأ.. ونجم الكوميديا: كده سماح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الفنان الشاب المصري الأمريكى آدم الشرقاوى، على خطأه في نطق اسمه النجم محمد هنيدي بطريقة غير صحيحة، ونشر آدم الشرقاوي الاعتذار في فيديو على خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهر في الفيديو وهو يوجه رسالة لهنيدي قائلا: "محمد هنيدي قلتها صح.. على فكرة أنا بحبك يا راجل وأنا أسف إني غلط في اسمك".



ادم الشرقاوى

ورد الفنان محمدي هنيدي بطريقة طريفة بمشاركة فيديو آدم الشرقاوي، الذى ينطق فيه اسمه بطريقة صحيحة على حالته الخاصة بـ"إنستجرام"، ومازحه قائلا: "كده سماح".



هنيدى يقبل الاعتذار



محمد هنيدى يمازح آدم الشرقاوى

وفى وقت سابق، مازح الفنان محمد هنيدي الفنان الشاب آدم الشرقاوي بسبب طريقة نطقه لاسمه خطأ وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب الفنان محمد هنيدي من خلال خاصية "الاستوري" وعلق قائلا:" محمد حنيدي مين؟ صور فيديو وأنت بتقولها حالا".

وفى دراما رمضان، خطف الفنان الشاب المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، الذى جسد دور "بيج زى" شاب مصرى، ضمن أحداث مسلسل لعبة نيوتن، الأنظار بأول مشهد يظهر به مع النجمة منى زكى، بسبب أدائه السلس وخفة ظله فى تجسيد الدور، خاصة طريقة نطقه للغة العربية والتى توضح أنه مصرى عاش لفترة طويلة فى أمريكا.