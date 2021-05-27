فن ومشاهير

فيديو| هالة صدقي تُطعم حصانا.. وتعلق: "هياكلني أنا شخصيًا"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بفيديو لها وهي تُطعم حصانًا.
ونشرت صدقي، الفيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "هياكلني أنا شخصيًا".
وظهر الخوف على وجه هالة صدقي من الحصان أثناء قيامها بإطعامه الجزر، وقالت بالفيديو: "بالهنا والشفا .. مبسوط أنت قمر، المرة الجاية هجبلك جزر أحلى".
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، كان مسلسل "ليه لأ" تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وهو من بطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، هاني عادل، وعمر السعيد، ومحسن محيي الدين وناردين فرج، وعمر الشناوي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا