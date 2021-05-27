"ما زلت أعاني".. أول تعليق للفنانة فاطمة الكاشف بعد تعافيها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أوضحت الفنانة فاطمة الكاشف، زوجة الفنان جمال عبدالناصر، تطورات حالتها الصحية عقب تعافيها من فيروس كورونا، وخروجها من المستشفى لمواصلة العلاج في منزلها.

وكتبت "فاطمة" عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله والشكر لله، بفضل الله وبفضل دعواتكم الصادقة، بدأت أتحسن شوية وطلبت خروجي من المستشفى بعد أن كانت المسحة الأخيرة سلبية، ولكني ما زلت أعاني أعراض ما بعد كورونا، وهي فترة صعبة جدًا بس أنا فضلت أكمل علاجي في المنزل حتى أكون مع أولادي وربنا يتم شفائي على خير يا رب ويشفي كل مريض".

وتابع: "أحب أولا أشكر الدكتورة هالة زايد والدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر على اهتمامكم وسرعة الاستجابة.. بارك الله فيكم، وأشكر الطاقم الطبي على اهتمامكم ورعايتكم الفائقة بي في فترة تواجدي بالمستشفى، ربنا يحفظكم بخير دائمًا، وأشكر أصدقائي الغاليين على فيسبوك، على دعواتكم المستمرة لي بالشفاء.. ربنا يحفظكم بخير دائما، وأشكر أحبابي وزملائي الفنانين على سؤالهم يوميًا صباحا ومساء، كان نفسي أذكر الأسماء لكن حقيقي الأسماء كثيرة جدا بفضل الله، ربنا ما يحرمني من محبتكم، وأشكر أصدقائي المقربين على اهتمامكم ودعواتكم ربنا يحفظكم بخير دائمًا، وأشكر كل أقاربي على مدوامة السؤال".

واستكملت: "أشكر عائلتي الصغيرة، زوجي جمال عبد الناصر الذي لم يتركني لحظة من أول ما تعبت حتى الآن.. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب، وحبايبي (مازن ومهاب) سامحوني قلقتكم، وسببت لكم إزعاج بسبب مرضي وخوفكم عليا، بحبكم".

وأضافت: "والختام مسك، أشكر عائلتي الكبيرة.. جمهوري الحبيب المحترم على سؤالهم عني باستمرار بكل الطرق ودعواتكم لي بالشفاء الحمد لله على نعمة محبتكم التي هي الدافع لي في التمسك بالحياة، ربنا يديم محبتنا ويرزقكم الصحة والعافية يا رب العالمين، وأدعوا الله أن يشفي حبيبتي الفنانة دلال عبد العزيز والفنان علي الحجار وزوجته الغالية وصديقتي سهام، والفنان شريف الدسوقي، ويارب اشفي كل مريض يتألم، أنت الشافي المعافي وأعتذر جدا على عدم الرد على التليفون، حتى أتمكن من ذلك، أرق تحياتي وتقديري ومحبتي لكم جميعا".

وأعلنت الفنانة فاطمة الكاشف، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، 30 أبريل الماضي، بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجرتها.