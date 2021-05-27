بعد 5 أعوام.. براد بيت يحقق انتصاراً قضائيا على أنجلينا جولي

محمد الفلاح - بعد 5 أعوام.. براد بيت يحقق انتصارا قضائيا على أنجلينا جولي

الخميس 27 مايو 2021

حصل النجم العالمي براد بيت على حضانة مشتركة لأطفاله مع طليقته الممثلة أنجلينا جولي، بعد معركة قضائية طويلة.



ووفقاً لتقرير صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يقاتل نجم هوليوود، البالغ من العمر 57 عاماً، في المحاكم منذ ما يقرب خمس سنوات؛ للحصول على حضانة مشتركة لأطفاله الستة مع زوجته السابقة أنجلينا جولي.

ومنح جون أودركيرك، قاضي كاليفورنيا المسؤول عن الدعوى، والذي عينه الزوجان السابقان، بيت حضانة مشتركة لأطفاله، بعد أن وجد أن ”شهادة الممثلة تفتقر إلى المصداقية “.

وكشف مصدر مقرب لصحيفة ”ديلي ميل“ أن نجم هوليوود يشعر بالراحة التامة بعد قرار القاضي، كما أن نيته الوحيدة هي قضاء المزيد من الوقت مع أطفاله.

في الوقت نفسه، هاجمت النجمة العالمية أنجلينا جولي قاضي كاليفورنيا المسؤول عن دعوى حضانة أطفالها، مشيرة إلى أنه رفض السماح للأطفال بالإدلاء بشهاداتهم.

وقالت جولي إن القاضي رفض سماع شهادة المراهقين القاصرين، والكشف عن رغباتهم فيما يتعلق بـ“مصير الحضانة“، معتبرة أن هذا يحرمها من ”محاكمة عادلة“.

وأفادت وكالة ”أسوشيتد برس“ بأن الممثلة البالغة من العمر 45 عاماً قدمت مستنداتها إلى محكمة الاستئناف الجزئية الثانية في كاليفورنيا، يوم الاثنين، في محاولة لاستبعاد القاضي جون أودركيرك من القضية.

ووفقاً لمستندات المحكمة، قال محامو النجمة: إن القاضي رفض سماع شهادة المراهقين للتعبير عن احتياجاتهم ورغباتهم، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الولاية القانوني الذي يسمح للقصر من سن 14 إلى 17 عامًا بالشهادة.

جدير بالذكر أن جولي وبيت أبوان لستة أطفال، أربعة منهم قاصرون: مادوكس (19 عاما)، وباكس (17 عاما)، وزهرا (16 عاما)، وشيلو (14 عاما)، والتوأم فيفيان ونوكس (12 عاما).

وتقدمت جولي بطلب الطلاق عام 2016، مستشهدة بـ“مصلحة الأسرة“، في أعقاب نزاع على رحلة خاصة من فرنسا إلى لوس أنجلوس اتهمت فيه بيت بالتصرف بشكل مسيء لابنها مادوكس، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا في ذلك الوقت.

ولم يواجه براد أي تهم فيما يتعلق بالحادث، وسط متابعة من مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمات الاجتماعية.